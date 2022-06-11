Анджелина Джоли снимет экранизацию романа Алессандро Барикко «Без крови»

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11 июня 2022, 15:49 Гаянэ Андрян

Актриса и режиссер Анджелина Джоли снимет фильм по роману-бестселлеру «Без крови» итальянского писателя Алессандро Барикко. Главные роли в драматическом проекте исполнят Сальма Хайек и Демиан Бичир. Это не первая режиссерская работа Джоли. В этой статье собраны все фильмы, снятые актрисой.

1. Место во времени.(2007).

Документальный фильм и режиссёрский дебют актрисы Анджелины Джоли. Фильм рассказывает о повседневной жизни людей в более чем двух десятках стран мира в течение недели. Знаменитые друзья Джоли посещают детские дома, лагеря беженцев и другие проблемные места, чтобы повысить осведомленность и способствовать культурному взаимопониманию.

В съемках фильма приняли участие Колин Фарелл, Райан Гослинг и Энн Хэтэуэй.

Место во времени — получил среднюю зрительскую оценку (7,3 балла), что является вполне отличным результатом.

2. В краю крови и мёда. (2012).

Действие фильма проходит в 1992 году на фоне Боснийского конфликта на Балканах. Главные герои фильма, серб и боснийская девушка, встречаются и влюбляются друг в друга. Далее начинается война, которая ставит их по разные стороны фронта. Следующая встреча героев происходит в лагере для военнопленных — теперь они враги.

Главные роли сыграли сербский актер Горан Костич и боснийская актриса Зана Марьянович.

Рейтинг фильма составил 5,3 балла.

3. Несломленный. (2014).

Фильм основан на реальных событиях. Американский легкоатлет Луи Замперини участвовал в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победы в финальном забеге, но снискал расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт. Его самолет потерпел крушение над Тихим океаном, после чего Замперини вместе с двумя сослуживцами провёл 47 дней в дрейфе на плоту и попал в плен к японцам.

Главную роль исполнил британский актёр-Джек О’Коннелл

Рейтинг фильма 7,4 балла.

4. Лазурный берег. (2015).

В мае 2014 было объявлено, что Анджелина Джоли будет сниматься с Брэдом Питтом в новом фильме «Лазурный берег», сценарий к которому актриса написала сама. Она же выступила и в качестве режиссёра. По сообщениям The Hollywood Reporter, фильм представляет собой историю сложных взаимоотношений супружеской пары, которая едет на курорт в попытке спасти брак. Это первая совместная работа супругов за десять лет со времен фильма «Мистер и миссис Смит». Картину снимали на Мальтийском острове Гозо, недалеко от города Айнсилем, в бухте Мджарр-иш-Шини Оператором картины стал Кристиан Бергер, который работал с естественным светом и использовал собственное изобретение — систему освещения «Cine Reflect Lighting System».

Рейтинг фильма составил 5,4 балла.

5. Сначала они убили моего отца. (2017)

Фильм рассказывает о воспоминаниях писательницы Лун Ун. По мотивам её мемуаров описывается ужас, пережитый её собственным народом. Лун Ун было пять лет, когда Красные кхмеры начали устраивать кровавые расправы. Она попала в лагерь для подготовки будущих солдат, где должна была стать воином-ребёнком, способным деморализовать противника и нанести удар. Других детей семейства Ун вывезли в трудовые лагеря, где работа являлась пыткой для детей.

В главных ролях: Сарем Сей Моч, Пхунг Компхек, Свенг Сочеата, Тарот Сам.

Рейтинг фильма 6,7 балла.

В целом, все режиссерские работы Анджелины Джоли получили хороший рейтинг и отзывы от зрителей.

В марте 2022 года Джоли заключила соглашение с британской кинокомпанией Fremantle о совместном производстве игровых и документальных картин. «Без крови» станет их первым совместным проектом. Чем же в этот раз Джоли порадует своих поклонников, узнаем совсем скоро, с нетерпением ждем премьеры нового шедевра актрисы.