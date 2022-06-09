Виктор Дробыш заявил, что Николай Носков чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выступать

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9 июня 2022, 11:27 Источник: teleprogramma.pro

Николай Носков, Anatoly Lomohov/Russian Look

Продюсер Виктор Дробыш в рамках беседы с представителями средств массовой информации в четверг, 9 июня, рассказал о состоянии певца Николая Носкова, который перенес инсульт несколько лет назад.

По словам Виктора Дробыша, он не может сказать, что Николай Носков себя отлично чувствует, однако оговорился, что "мы все себя не отлично чувствуем" и заметил, что у него самого болит спина.

Продюсер в разговоре с порталом teleprogramma.pro уточнил, что музыкант чувствует себя достаточно хорошо, чтобы в самое ближайшее время выступить перед публикой.