Концерт и празднование юбилея Николая Носкова пришлось перенести
12 января 2021, 22:58[ «Аргументы Недели» ]
Певец Николай Носков планировал сначала отыграть концерт, а потом собраться с друзьями и близкими за столом, чтобы отпраздновать 65-летие. Но торжественное празднование пришлось перенести.
Перед праздником все приглашенные и участники сдали тест на коронавирус. У одного из музыкантов, Александра Иванова он оказался положительным. Переносит заболевание он бессимптомно. Жена музыканта Николая Носкова рассказала, что поэтому день рождения популярный певец отмечает сегодня дома, в кругу семьи. А концерт и торжества откладываются.
Напомним, в марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт и долго восстанавливался после случившегося.
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