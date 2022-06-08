Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Культура 13+

Захарова заявила, что россиянам обидно за Пушкина, которого посольство США в Москве назвало Иваном Сергеевичем

, 14:27 Источник: РИА "Новости"

Захарова заявила, что россиянам обидно за Пушкина, которого посольство США в Москве назвало Иваном Сергеевичем
Александр Пушкин, Viktor Gritsuk/Russian Look

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 8 июня, прокомментировала оплошность американского посольства в Москве, которое назвало русского поэта Пушкина Иваном Сергеевичем.

Мария Захарова подчеркнула, что в день рождения выдающего поэта Александра Сергеевича Пушкина 6 июня во всем мире празднуется день русского языка. Дипломат уточнила, что американские госструктуры назвали литератора Иваном Сергеевичем, очевидно, имея в виду Тургенева или Шмелева.

Захарова подчеркнула, что россиянам обидно за Александра Пушкина.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram