Захарова заявила, что россиянам обидно за Пушкина, которого посольство США в Москве назвало Иваном Сергеевичем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 8 июня, прокомментировала оплошность американского посольства в Москве, которое назвало русского поэта Пушкина Иваном Сергеевичем.
Мария Захарова подчеркнула, что в день рождения выдающего поэта Александра Сергеевича Пушкина 6 июня во всем мире празднуется день русского языка. Дипломат уточнила, что американские госструктуры назвали литератора Иваном Сергеевичем, очевидно, имея в виду Тургенева или Шмелева.
Захарова подчеркнула, что россиянам обидно за Александра Пушкина.