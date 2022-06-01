Объединяющая роль Пушкина в борьбе за общерусские культурно-нравственные ценности

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1 июня 2022, 13:47 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

Ежегодно июнь месяц для приверженцев русского мира дорог тем, что 6 июня очередной День рождения гениального русского поэта-государственника А.С. Пушкина, а 18 июня очередная годовщина открытия памятника ему в Москве в 1880 году.

Как не покажется парадоксальным, но никто из государственных деятелей, как Сталин, раскрыл масштаб личности Пушкина. Дореволюционная русская интеллигенция устами Достоевского, Толстого, Чехова, Некрасова, Тургенева признавала за А.С. Пушкиным первенство на поэтическом небосклоне, но на государственном уровне он официально воспринимался наравне со многими выдающимися поэтами ХIХ века. Никто из официальных лиц Российской империи не присутствовал на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве. Александр II лишь дозволил начать сбор средств по подписке, Памятник был поставлен исключительно на народные деньги, собранные по подписке литературной общественностью в царской России. Средства на памятник собирали всем миром. Крестьяне давали последние копейки, чиновники, генералы — от одного рубля до 100, члены царской семьи — 100-150 рублей. Всех больше пожертвовал (1000 рублей) сын знаменитого историка В. Карамзин. Ф.Ф. Матюшкин, один из самых близких лицейских друзей Пушкина, предложил возвести памятник в Москве, на родине Пушкина, а не в официозном Петербурге, где жизнь поэта завершилась трагически. Оргкомитет поставил главное условие скульпторам, участникам конкурса, чтобы памятник отвечал «идеалу простоты и единства», т. е. тем качествам, которые были присущи творчеству поэта. Именно этим качествам соответствовал проект А.М. Опекушина, навеянный пушкинскими строфами «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Памятник был поставлен в начале Тверского бульвара. Возникало впечатление, что Пушкин, погруженный в глубокие раздумья, прохаживается по своему любимому Тверскому бульвару. Эта скульптура до сих пор считается самой лучшей из всех памятников Пушкину в стране. Выдающийся скульптор А. М. Опекушин, родом из Ярославской губернии, к тому же он является автором первого памятника Лермонтову в России. В центре города Пятигорска, в небольшом сквере, стоит ему памятник с 28 августа 1889 года.

Открытие памятника Пушкину было назначено на 18 июня. Москвичи выкупали даже места у окон соседних домов, а для почетных гостей, среди которых были дети и внуки Пушкина и его старенький камердинер, соорудили трибуны. Утром в храме Страстного монастыря митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков), автор знаменитого исследования по истории Русской Церкви, отслужил литургию и панихиду о рабе Божием Александре. Затем выступил со словом о Пушкине, указав на Божественные истоки гениальности поэта. «Мы чествуем человека-избранника, которого Сам Творец отличил и возвысил посреди нас необыкновенными талантами и коему указал этими самыми талантами на особенное призвание в области русской поэзии… Он поставил его на такую высоту, на которой никто никогда не стоял и над которым не поднялся и доселе… Можем ли мы удержаться, чтоб не вознести живейшей всенародной благодарности к Тому, Кто даровал нам такого поэта… Можем ли не соединиться в теплой молитве от лица всей Земли Русской?..». Когда с памятника слетело полотно, то, по свидетельству участников торжества, раздались в едином порыве крики «ура»! Люди «обезумели от счастья», плакали, обнимались. Венки, возложенные к монументу, по окончании церемонии народ моментально разобрал по клочкам себе на память. Это был настоящий праздник. И все же необходимо сказать, что не только царская власть, но и либерально настроенная интеллигенция и дворянство еще при жизни Пушкина скептически относилась к его литературной деятельности. В силу этого отношение к творчеству Пушкина всегда, во все эпохи (дореволюционной, советской и постперестроечной) было оселком, на котором выявлялось состояние русского общества. Все началось с оценки В.Г. Белинского, который, признавая Пушкина первым русским поэтом-художником, призванным дать России «поэзию как искусство, как художество», не считал его поэтом-мыслителем и потому не является современным поэтом, у которого можно черпать насущные, востребованные идеи о настоящем, поскольку историческое значение его творчества исчерпано и его время прошло». Н.В. Гоголь, наоборот, видел в Пушкине «чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», утверждая, что никто, кроме него, не может называться русским национальным поэтом, а истинная национальность состоит «не в описании сарафана, но в самом духе народа».

Видный литературный критик Д. Писарева, представитель радикально настроенной интеллигенции 60-х годов XIX века, в антипушкинских статьях положил начало «нигилистических расправ» над великим поэтом, заявляя, что его место – «в пыльной лавке антиквария рядом с заржавленными латами». Анализируя произведение «Евгений Онегин», негодовал: «Какая, может быть, энциклопедия русской жизни без крепостного права!». Когда Ф.М. Достоевский на похоронах Некрасова Н.А. в памятной речи отвел великому поэту место в русской поэзии после Пушкина, то его слова были прерваны выкриками студентов во главе с Г.В. Плехановым, будущим лидером меньшевистского крыла в РСДРП: «Да выше, выше Пушкина». С тех пор своеобразное посмертное соперничество сторонников Пушкина и Некрасова то возрастало, то ослабевало. В первое десятилетие советского периода представители пролетарской культуры (пролекультовцы) предлагали полностью отвергнуть поэзию Пушкина, как и Лермонтова, Фета и других поэтов, певцов дворянского образа жизни. В борьбе с прошлым в русском искусстве даже В.В. Маяковский не избежал нигилистического отношения к классике, особенно в пред - и первые послереволюционные годы. В духе времени звучал вопрос, поставленный в стихотворении “Радоваться рано”: (1918 г.)

«А почему не атакован Пушкин?

А прочие генералы классики?

Старье охраняем искусства именем.

Или зуб революций ступился о короны?»

Согласно оценке ярославского некрасоведа Д. Полозова, «гражданская поэзия Некрасова выше пушкинской, по стихам для детей и о природе идут чуть ли не вровень. Только любовная лирика поэзии Некрасова не столь блистательна, как у Пушкина. [8, С. 2.]

Сталин, как государственник, к концу 30-х годов ХХ века пришел к пониманию, что в будущей смертельной схватке с Западом на одной марксистской идеологии его не победить. Требовалась более широкая идейная платформа, которая объединяла бы граждан СССР, принадлежащих к разным социальным слоям, культур и наций. Именно в этот период и в последующие годы, вплоть до самой смерти Сталина, стали популяризироваться дореволюционные деятели, сыгравшие выдающуюся роль в истории России. В государственном строительстве – Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный и Петр I. В военном деле - Суворов, Ушаков, Кутузов, Нахимов, Макаров. В области науки – Ломоносов, Менделеев, Яблочкин, Попов. В русской литературе - Толстой, Чехов, Куприн. И, наконец, в поэзии - Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кольцов.

Возвращаясь к Пушкину, Сталин увидел в нем многоплановость личности. Мало, кто из поклонников великого русского гения помнит, что в 1937 году, для либерал-демократов - проклятом, а для патриотов-государственников - судьбоносном, Сталин своим авторитетом «назначил» Александра Сергеевича главным поэтом «всех времен и народов» в СССР. Тогда впервые в стране на государственном уровне отмечалось 100-летие со дня гибели поэта.

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров страны вышел фильм режиссера Ю. Народицкого «Юность поэта». Этот фильм имел огромный успех не только среди зрителей СССР, но и за рубежом. На Всемирной выставке в Париже фильм «Юность поэта» был удостоен золотой медали. Фильм с большой достоверностью воспроизвел радость, вдохновение, озорство и любовь первого поколения лицеистов, среди которых блистал, конечно, юный Пушкин.

Пушкин, воспитанный изначально на французской литературе, по своим убеждениям первоначально был западником, ярым противником монархии. Под конец жизни – сторонник народной монархии. Выдающийся дореволюционный историк В.О. Ключевский говорил о появлении в результате петровской реформы характерного типа «русского европейца» – русского человека, «который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им». Далее, он отметил грань между полюсами этого типа: «Одни думали, что можно стать европейцем, оставаясь русским; другие настаивали, что необходимо для этого перестать быть русским». К первому полюсу Ключевский относил в первую очередь Пушкина. М. Катков, русский публицист, издатель, литературный критик, влиятельный сторонник консервативно-охранительных взглядов в XIX веке, отмечал, что Пушкин принадлежал к русской партии. Самое слово русская партия есть слово Пушкина». Гениальный поэт по происхождению дворянин «в шестисотом поколении» (выражение Пушкина), но лишенный дворянской спеси, во взаимоотношениях с простым народом. Преданность крепостной Арине Родионовне, его няне, была выше, чем родной матери. Надо отметить, что в России же после петровской реформы духовная национальная цельность была разделена на простой народ и дворянство, и этот трагический разрыв Пушкин сумел преодолеть в своем творчестве. С.Т. Аксаков, видный русский писатель, общественный деятель, заметил: «Пушкин любил русский народ не отвлеченно… любил и русскую Землю, и русское государство, содержа их в своей душе в том тесном любовном союзе, в каком содержит их и душа народа, вопреки временным ошибкам государственной власти». Пушкин, воспитанный на западной куртуазной литературе, вплоть до обручения с Натальей Николаевной, придерживался легкомысленных взаимоотношений с женщинами. Женившись на ней, он на диву современникам-друзьям стал истым семьянином. По молодости лет был не прочь сочинять богохульные стихи, однако с возрастом стал правоверным христианином и исповедовался перед смертью.

В постсоветское время предвидение Сталина об объединяющей роли Пушкина в борьбе за русские и общерусские культурно-нравственные ценности возрастает все в большей степени. О чем свидетельствует превращение его дня рождения - 6 июня – в государственный праздник – «День русского языка». Язык – важнейший фактор национального самосознания, фундамент культуры народа. Нет языка - нет народа. На 227 языках и диалектах говорит Россия. Благодаря русскому языку, как языку межнационального общения, мы единый народ. Один из авторитетов в мусульманском мире Верховный муфтий России Талгат Туджддин заявляет: «Не русский я, но россиянин». В свое время выдающийся советский композитор, ярославец, В. Баснер, автор многих знаменитых советских песен («С чего начинается Родина?», «На Безымянной высоте», «Березовый сок» и другие) говорил: «Я русский композитор, еврей по национальности. Родился в центре России, всю жизнь впитывал русскую культуру, взгляды мои формировались на русской литературе и философии».

В 2005 году был принят Федеральный Закон «О государственном языке РФ», но надо признать, что пока нет настоящей государственной политики по защите родного языка. В выступлениях многих членов Правительства РФ и политиков, дикторов на телевидении и радио, представителей шоу-бизнеса, прежде всего, либерального толка, сплошь и рядом звучат англоязычные слова: ритейл, тренд, консенсус, толерантность, хайп, вау и другие. Во Франции штрафуют за использование, например, английских слов на футболках. Там не употребляют английские слова факс, компьютер и другие.

В последнее время немалый вклад в деградацию русского языка оказывают инсценировки либеральных режиссеров спектаклей с использованием ненормативной лексики во многих театрах страны, в том числе и в Ярославском Академическом театре им. Ф. Волкова. Несколько лет тому назад побывал на спектакле «Двое румын, говорящих по-польски», который оказался насыщенным ненормативной лексикой. Присутствуя на этом спектакле, сначала подумал, что ослышался, когда вдруг услышал ненормативные слова. Увидев ряд зрителей с детьми, демонстративно покидавших зал, понял: актеры действительно воспроизводят настоящие русские бранные слова на сцене. В интервью еженедельнику «АиФ» под названием «Театр как книжная полка» Народный артист РФ, ведущий артист Волковского театра, В. Кириллов отмечал, что для него такое на сцене было настоящим откровением. Но не будешь выполнять «творческие замыслы» режиссера, лишишься рабочего места. Он заявил, что с удовольствием воспринял Закон РФ, принятый Госдумой РФ, который под угрозой штрафов запрещал спектакли, содержащие нецензурную брань.

Особое место в опошлении русского языка занимают выступления эстрадных певцов и рэперов (С. Шнуров, Хаски, Фейс и другие). Например, выступления С. Шнурова - полное вырождение вокального искусства. Поет песни в основном на матерном, в лучшем случае, жаргонном языке. Нравы в российском обществе настолько пали, что с подачи кого-то из высоких чиновников С. Шнуров в 2019 году вошел в Общественный комитет по культуре при Государственной Думы РФ. Председатель комитета Е. Ямпольская по поводу его включения в комитет высказалась следующим образом» "Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре". Теперь С. Шнуров там доказывает необходимость введения в оборот ненормативной лексики на том основании, что ее использовал подчас в поэзии сам Пушкин. В одном из интервью на канале «Культура» он утверждал, что пока не произойдет легализация матерного языка на сцене, до тех пор лозунг «Пушкин – наше все» не верен. Никто из деятелей культуры почему-то не желает ему возразить. Если и были у Пушкина подобного рода вирши, то они звучали непублично. К тому же впоследствии он резко осудил себя за такое творчество, назвав грехами молодости.

В стране выросло не одно поколение молодых граждан страны, которые в состоянии изъясняться не столько на пушкинском русском языке, «могучем и прекрасном», сколько на языке сленга вперемежку с матерными словами. Можно сожалеть, что Конституционная комиссия по внесению поправок в Конституцию РФ (2020 г.) не учла поправку общественности, болеющей за судьбу русского языка, в следующем содержании: «Русский язык поддерживается и охраняется государством». До военной спецоперации на Украине (24.02.22.) руководство России слабо реагировало на вытеснение из школ и из общественной жизни Украины, не говоря о бывших союзных республиках СССР (Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Грузия и др.) русского языка. Из уст Президента РФ, Министра иностранных дел, опираясь на соответствующие документы ООН о защите прав народа на изучение родного языка, не достаточно звучали слова протеста по поводу дискриминации русского языка в выше названных государствах. До сих пор российские официальные лица дипломатически и морально слабо поддерживают возникшие положительные процессы в сфере частной образовательной деятельности в этих государствах. Речь идет о поддержке открывающихся частных школ или при общеобразовательных школах на платной основе кружков по изучению русского языка. Наиболее проницательные политики, бизнесмены, культурные деятели понимают, что без русского языка их государства фактически превратятся в культурном, духовном и экономическом отношении локальными территориями, отрезанными от достижений русской цивилизации. Великий русский историк Н.М. Карамзин, завещая нам, писал в основном своем труде «История государства Российского» о русском языке: «Победы, завоевания и величие Государственное, возвысив дух народа российского, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управляем дарованием и вкусом писателя умного, может равняться в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времен. Будущая судьба его зависит от судьбы Государства». В этом отношении Российская армия по приказу Президента РФ В.В. Путина, осуществляя военную спецоперацию на Украине, вносит огромный вклад в борьбу за сохранение русского языка на территории данной республики, ни в коем случае не ущемляя использования украинского языка, надеемся, исторически нам, русским, братского народа.

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