Семья артистки Елены Борщевой не пойдет на открытие «Макдоналдса», который вернется в РФ под другим названием

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8 июня 2022, 10:44 Источник: teleprogramma.pro

Елена Борщева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Члены семьи артистки Елены Борщевой не планируют посещать "Макдоналдс", который вновь откроется в России после 12 июня под другим названием. Об этом они в среду, 8 июня, сообщили в беседе с журналистами.

Супруг юмористки Валерий Юшкевич задался вопросом: "А что смотреть? Чего мы там не видели?". Мужчина в разговоре с порталом teleprogramma.pro добавил, что, вероятно, они с женой посетят новый ресторан позже, когда им расскажут, стал ли он лучше или остался прежним.

Валерий также отметил, что они с Еленой никогда не были частыми гостями "Макдоналдса".