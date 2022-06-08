Юмористка Елена Борщева сообщила, что не ждет возвращения на российский рынок зарубежных брендов

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8 июня 2022, 10:32 Источник: teleprogramma.pro

Елена Борщева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская юмористка и актриса Елена Борщева в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 8 июня, рассказала, ждет ли возвращения каких-либо брендов на российский рынок.

Елена Борщева в ходе интервью сегодня подчеркнула, что не ожидает возвращения компаний, однако в то же время призналась, что "всех любит и ждет".

Артистка сообщила порталу teleprogramma.pro, что они с супругом Валерием Юшкевичем в последнее время перешли на российских дизайнеров, а также не забывают про существование индивидуального пошива. "Так что мы уже адаптируемся", – заметила Елена Борщева.