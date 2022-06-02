Рестораны McDonald's после переименования будут получать продукты от прежних поставщиков

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2 июня 2022, 16:57

Макдональдс меняет название, но не качество, Cfoto/ Keystone Press Agency

Любителей еды от ресторанов McDonald's администрация компании порадовала сообщением, что после переименования они продолжат работать в России с теми же поставщиками привычных продуктов. Об этом говорится в сюжете «Вести.ру» со ссылкой на источник близкий к компании.

Предварительно известно, что открываться обновленные рестораны начнут 12 июня. Самым первым станет заведение возле станции метро «Пушкинская» в Москве. Практически в этот же день откроются еще 14 точек. Весь ассортимент блюд останется прежним, кроме названий, которые потеряют приставку «Мак-». Главное, что поставщики продукции останутся теми же.

«Продукты и раньше на 98-99 процентов были российскими», − значится в сообщении источника.