Театр «Современник» назвал дезинформацией сообщения о нападении во время спектакля на Лию Ахеджакову

У актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Московский театр "Современник" опроверг появившуюся в среду в Telegram-каналах информацию о нападении во время спектакля "Игра в джин" на Ахеджакову.
В театре уверяют, что распространяемое сообщение о нападении на актрису - дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий.
В театре любят и ценят эту одну из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек и важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу.
"Современник" подчеркнул, что "у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из соцсетей".
Появляющиеся якобы аккаунты актрисы - это созданные анонимными пользователями фейки.
Театр опроверг информацию одного из Telegram-каналов, что якобы актрисе во время спектакля "Игра в джин" неизвестный распылил в лицо перцовый баллончик.