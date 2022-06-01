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Театр «Современник» назвал дезинформацией сообщения о нападении во время спектакля на Лию Ахеджакову

, 21:33 Источник: ТАСС

Театр «Современник» назвал дезинформацией сообщения о нападении во время спектакля на Лию Ахеджакову
Лия Ахеджакова, фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

У актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Московский театр "Современник" опроверг появившуюся в среду в Telegram-каналах информацию о нападении во время спектакля "Игра в джин" на Ахеджакову.

В театре уверяют, что распространяемое сообщение о нападении на актрису - дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий.

В театре любят и ценят эту одну из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек и важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу.

"Современник" подчеркнул, что "у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из соцсетей".
Появляющиеся якобы аккаунты актрисы - это созданные анонимными пользователями фейки.
Театр опроверг информацию одного из Telegram-каналов, что якобы актрисе во время спектакля "Игра в джин" неизвестный распылил в лицо перцовый баллончик.

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