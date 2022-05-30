Актриса Александра Урсуляк призналась, что всегда боится «подвести фамилию»

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30 мая 2022, 14:00 Источник: teleprogramma.pro

Александра Урсуляк, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса Александра Урсуляк в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в воскресенье, 29 мая, рассказала, как фамилия отца влияла на ее работу в кино.

Александра Урсуляк подчеркнула, что в каких-то случаях фамилия ее отца – знаменитого режиссера Сергея Урсуляка – помогает, а в каких-то "не совсем".

Актриса в беседе с порталом teleprogramma.pro подчеркнула, что когда люди знают, что ты являешься ребенком уважаемого человека, двери открываются "чуть лучше", однако при этом постоянно чувствуется неуверенность в себе и ответственность – страх "подвести фамилию".