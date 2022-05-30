Дмитрий Дюжев рассказал, что при подготовке к роли Петра I и изучении его характера представлял себя психоаналитиком

Аргументы Недели → Культура 13+

30 мая 2022, 12:12 Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Дюжев, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Знаменитый российский актер Дмитрий Дюжев в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в понедельник, 30 мая, рассказал, как проходила его подготовка к роли Петра I.

Дмитрий Дюжев заявил, что был очень рад сыграть человека с харизмой и невероятно интересной судьбой. По словам актера, во время работы над ролью он представлял себя психоаналитиком, тщательно изучал психологический портрет персонажа.

Артист в беседе с teleprogramma.pro уточнил, что для него важно было перенять вспыльчивую манеру общения царя и его высокую эмоциональность.