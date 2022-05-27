Библиотекари Южного Урала отмечают профессиональный праздник

Хранителей книг поздравил глава региона Алексей Текслер.
Сегодня, 27 мая, празднуется Общероссийский день библиотек. Работников культуры поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Он отметил, что в цифровую эпоху библиотеки по-прежнему остаются ключевыми центрами общественной жизни в городах и селах Южного Урала. В библиотеках организуются тематические выставки, публичные лекции, мастер-классы для детей и взрослых. И вместе с тем продолжается важная работа по обновлению фондов, оцифровке книг, созданию электронных ресурсов.
Алексей Текслер поблагодарил библиотекарей за труд и творческий подход к любимому делу, а также пожелал новых успехов и вдохновения.
Добавим, что сегодня по всей России проходит акция «Библионочь 2022». Серия тематических мероприятий будет организована и в Челябинской области.