Умерла актриса Наталья Величко, сыгравшая роль Эльзы в фильме «Щит и меч»

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22 мая 2022, 23:13 Источник: ТАСС

Наталья Величко, фото с сайта ИППО.

В Москве на 82 году жизни скончалась актриса Наталья Величко, которую зрители знают по фильмам «Щит и Меч», «Охота на изюбря» и других. О смерти актрисы в воскресенье сообщил сайт Императорского православного Палестинского общества, членом которого она была.

В сообщении говорится, что Величко умерла после продолжительной и тяжелой болезни.

Наталья Величко родилась в городе Фрунзе Киргизской ССР в 1941 году. После окончания в 1965 году ВГИКа она работала актрисой в Театре-студии киноактера. В кино Величко дебютировала в 1963 году. Ее первой работой в кино стала роль Аси в картине «Тишина».

Наталья Величко снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Первый снег», «Щит и меч», «Это было в разведке», «Так начиналась легенда» и других. Последним фильмом в ее карьере стала лента «Охота на изюбря» (2005 г.).

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