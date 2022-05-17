Музыкант Владимир Левкин рассказал, что не верит в амулеты

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17 мая 2022, 10:36 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Левкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Владимир Левкин в рамках беседы с представителями средств массовой информации во вторник, 17 мая, рассказал, есть ли у него амулет, который помогает ему в жизни и оберегает его.

Владимир Левкин выразил мнение, что человека может оберегать Бог, а некоторые вещи исходят от Всевышнего. Музыкант в разговоре с порталом teleprogramma.pro уточнил, что однажды в храме святой Ирины на Кипре подобрал кусочек веточки и отвез домой. По словам артиста, от этого предмета исходит настоящее тепло.

Левкин, однако, заявил, что все детские и юношеские амулеты впоследствии разбиваются в пух и прах.