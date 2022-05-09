Актриса Валентина Рубцова рассказала, что любит держать себя в форме

Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам "Универ" и "САШАТАНЯ", в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 9 мая, рассказала, что любит держать себя в форме.
Валентина Рубцова отметила, что очень боится добавок, которые некоторые используют для набора массы. "Это же все химия", – заметила актриса и подчеркнула, что лучше съесть яблоко или авокадо,
Рубцова в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что уже не может не следить за своей фигурой, поскольку при правильном питании и занятиях спортом меняется не только тело, но и психологическое состояние. Актриса добавила, что ей нравится быть здоровой, гибкой и сильной.