Кулакова рассказала об отношениях с Климовой на съемках фильма «По законам военного времени»: Екатерина оказалась прекрасной

Аргументы Недели → Культура 13+

5 мая 2022, 13:01 Источник: Тeleprogramma.pro

Екатерина Климова, фото из соцсети

Выпускница ВГИКа Лариса Кулакова рассказала об отношениях с опытной актрисой театра и кино Екатериной Климовой на съемках фильма «По законам военного времени». Роль Аленки - дебют Кулаковой в большом кино.

Лариса боялась сделать что-то не так, учила текст днями и ночами. Сниматься предстояло с Екатериной Климовой – известной и талантливой актрисой.

По признанию Ларисы Кулаковой, Екатерина Климова относилась к ней бережно и уважительно, оказалась прекрасной. И страх начинающей актрисы вскоре улетучился, - сообщает Teleprogramma.prо.

Еще в этом сериале снимался Александр Дуденков. Он учился во ВГИКе на четыре курса старше Ларисы Кулаковой, в той же мастерской – у Александра Михайлова. Когда Кулакова поступила, он как раз окончил институт, но она знала актера до съемок сериала.