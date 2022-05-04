На волгоградский фестиваль едет писатель Марина Степнова

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4 мая 2022, 12:21

Фото из личного архива автора Марины Степновой

14 мая в библиотеке им. Горького пройдет Книжный фестиваль. Программа мероприятия включает множество активностей, в том числе мастер-классы, лекции, поэтический вечер и лаундж-зону на улице. Ключевыми событиями на фестивале станут встречи с российскими писательницами Верой Богдановой и Мариной Степновой.

Одним из приглашенных гостей фестиваля станет Марина Степнова – писатель, преподаватель, сценарист, автор текста для «Тотального диктанта – 2022». Лауреат премии «Большая книга», финалист премии «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» за роман «Женщины Лазаря» (2012), победитель читательского голосования премии «Ясная Поляна» и «Большая книга» за роман «Сад» (2021).

Марина Степнова на Книжном фестивале проведет встречу с читателями, ответит на вопросы о своем творчестве и проведет автограф-сессию.

В рамках фестиваля состоится встреча книжного клуба, на котором будут обсуждать книги приглашенных гостей: новинку от Веры Богдановой «Сезон отправленных плодов» и один из нашумевших в прошедшем году роман «Сад» Марины Степновой.

Фестиваль начнет свою работу в 12:00 в Центральном атриуме третьего этажа библиотеки. Здесь же на протяжении всего мероприятия будет работать книжная ярмарка, где можно приобрести книги, представленные независимыми издательствами, в числе которых Самокат, Поляндрия, КомпасГид, Фантом-пресс, Альпина, АбрикоБукс.