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Актер Прилучный рассказал, что мечтает поспать хотя бы шесть часов

, 10:26 Источник: teleprogramma.pro

Актер Прилучный рассказал, что мечтает поспать хотя бы шесть часов
Павел Прилучный, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актер Павел Прилучный, который в настоящий момент активно снимается в целом ряде картин, признался в разговоре с представителями средств массовой информации, что мечтает поспать хотя бы шесть часов.

Павел Прилучный отметил, что пока у него получается поспать только четыре часа. Кроме того, актер заметил, что ему давно не снятся сны.

Артист в беседе с порталом teleprogramma.pro отметил, что для восстановления после тяжелого съемочного процесса он старается соблюдать диету, посещать спортивный зал и чаще общаться со своими детьми.

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