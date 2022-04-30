Филипп Киркоров празднует юбилей

Президент России Владимир Путин утром в субботу, 30 апреля, в телеграмме поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с юбилеем. Знаменитый российский певец сегодня празднует 55-летие.
Владимир Путин отметил, что Филипп Киркоров добился успехов не только как эстрадный артист и исполнитель замечательных песен, но также как композитор, актер и продюсер. По словам главы государства, многочисленные поклонники как в РФ, так и за рубежом ценят певца за его прекрасные вокальные данные, преданность слушателям и неповторимую манеру исполнения.
Путин пожелал Киркорову здоровья, достижения творческих высот и вдохновения.