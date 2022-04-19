Умерла актриса из

Во вторник, 19 апреля, стало известно, что из жизни ушла актриса Людмила Елисеева, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей". Об этом ранее сегодня сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом".
Людмила Елисеева скончалась 18 апреля в возрасте 84 лет после длительной болезни. В театре принесли соболезнования родственникам, друзьям и коллегам актрисы. Информация о дате и времени прощания с артисткой будет предоставлена позднее.
Отметим, что Людмила Елисеева сыграла роли в сериалах "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Отличница" и других.