Народный артист Константин Райкин намерен передать театральную школу государству

Аргументы Недели → Культура 13+

14 апреля 2022, 20:16 Источник: Коммерсантъ

Константин Райкин, фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Народный артист России Константин Райкин в четверг сообщил, что собирается передать Высшую школу сценического искусства (ВШСИ) государству. Райкин был художественным руководителем ШСИ, 12 апреля стало известно, что ректор этого частного театрального вуза Анатолий Полянкин уволил его.

Полянкин подписал указ, согласно которому учебное учреждение приостанавливает свою деятельность с 1 апреля по 1 июня 2022 года из-за финансовых трудностей. Студентов и педагогов не пускают в аудитории с момента вступления приказа в силу.

Райкин, объясняя свое решение, рассказал, что был уволен из собственной школы ректором Анатолием Полянкиным после того, как в уставе заведения без согласования с кем-либо упразднили должность художественного руководителя.

Райкин в эфире телеканала "Россия Культура" сказал, что в перспективе он хочет перестать быть частным вузом, и если ему повезет выиграть суд, он готов государству предложить услуги своего вуза, - сообщает "Интерфакс".

Народный артист выразил мнение, что Полянкин следует "четким материальным эгоистическим целям" и "хочет иметь это здание как некоторую недвижимость". По словам Райкина, сейчас с этим разбираются юристы. Также он добавил, что педагоги не получают зарплату два месяца.

Райкин призвал Полянкина уйти, поскольку благотворители давали деньги под меня, а узнав, что он делает, перестали. "Когда он уйдет, то деньги вернутся",— заявил Константин Райкин.