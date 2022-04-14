«Подмосковные вечера» в театре Градский Холл

Аргументы Недели → Культура 13+

14 апреля 2022, 15:49 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

К 115-летию советского композитора Василия Соловьева-Седова 1 мая 2022 года в 18:00 в театре Градский Холл при поддержке Министерства Культуры РФ состоится юбилейный концерт «Подмосковные вечера». В программе концерта прозвучат песни и инструментальная музыка композитора. Зрители еще раз окунутся в атмосферу тех лет, когда были созданы эти гениальные произведения. Узнают или вспомнят о том, что чувствовали и переживали люди, чему радовались и печалились, что их трогало и волновало. И об этом задушевные лирические песни Соловьева-Седого расскажут лучше многих исследований и хроник. Летят годы, вырастают поколения, но произведения Василия Соловьева-Седого останутся с нами и будут нам дарить лучшие воспоминания музыкальной эпохой того времени.

В программе прозвучат песни: «Вечер на рейде», «Играй, мой баян», «Соловьи», «Давно мы дома не были», «Когда песню поешь», «На солнечной поляночке», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Версты», «Подмосковные вечера» и многие другие. В оформлении концертных номеров будет использованы кадры документальной хроники и кадры самых культовых фильмов, в которых звучат полюбившиеся народом песни на музыку композитора.

Василий Павлович Соловьев-Седой – один из самых выдающихся мастеров советской песни. Автор многочисленной музыки и более 400 песен, пронизанных чувством любви к Родине. Это песни, которым суждено остаться в памяти людей на долгие годы. Это – песни, которые затрагивают глубокие струны души, говорят о самом важном в жизни человека и народа. С этими песнями неразрывно связаны дорогие для каждого из нас впечатления и воспоминания, чувства и мечты. В песнях Соловьева-Седого запечатлен путь, пройденный народом за минувшие годы. Их можно назвать «звучащей летописью» истории. И, сегодня мы часто слышим песни Василия Павловича в исполнении молодых певцов. А, песня «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая песня в мире.



Композитор написал 7 произведений для симфонического оркестра, музыку для 3 балетов, 10 оперетт, к 24 драматическим спектаклям и 8 радиопостановкам, к 44 кинофильмам.

В юбилейном концерте примут участие:

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г.Зыкиной - художественный руководитель, Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко, Народная артистка России Надежда Крыгина, Народная артистка Республики Ингушетия Иванна, Народный артист России Вавилий Овсянников, солист Московского Государственного Академического музыкального театра имени Н. Сац, Лауреат Международного конкурса «Романсиада» Сергей Петрищев, солист Русского Духовного театра «ГЛАС» и финалист шоу «Голос» Петр Урбановичус, концертная группа Хора курсантов Университета МВД им. В. Я. Кикотя, хор многодетных семей Москвы, квартет «Девчата» и многие другие.