Певец Данко выразил мнение, что Собчак «придется несладко», если она покинет Россию

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12 апреля 2022, 17:15 Источник: teleprogramma.pro

Данко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Данко в рамках беседы с журналистами во вторник, 12 апреля, выразил мнение, что если телеведущая Ксения Собчак уедет из России, то ей "придется несладко", а вот страна "без нее точно сможет".

Данко признался, что Ксения Собчак всегда казалась ему "более европейской", хотя она и "приросла к России".

Артист в разговоре с порталом teleprogramma.pro отметил, что несколько дней назад появились данные о том, что телеведущая находится в Подмосковье, однако допустил, что впоследствии Собчак могла передумать и покинуть родину.