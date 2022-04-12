В Швеции отменили концерт оркестра русских инструментов, поскольку граждане не хотели видеть на сцене балалайку

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12 апреля 2022, 15:20 Источник: ТАСС

балалайка, pixabay.com

Концерт шведского любительского оркестра русских инструментов "Седра бергенс балалайкур", который был запланирован в городе Упсала, был отменен. Граждане заявили, что "не желают видеть на сцене балалайки".

Один из участников оркестра Юнас Нюберг сообщил, что коллективу поступили письма, в которых подчеркивается, что балалайка – это символ России. По мнению граждан, так как концерт был запланирован "в поддержку Украины", играть в его рамках на вышеуказанном инструменте – "святотатство".

Члены оркестра отметили, что понимают чувства людей, однако подчеркнули, что всего лишь играют на русских музыкальных инструментах и делают это с 1969 года.