Медведев призвал Европу, попытавшуюся «прикраманить» российские картины, не злить русских

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12 апреля 2022, 09:45 Источник: Общественная служба новостей

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев упрекнул Запад в двойных стандартах: с одной стороны они «отменяют» русскую культуру, с другой — готовы «прикарманить» под видом санкций принадлежащие России картины. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

«Запрет на русскую культуру – актуальный западный тренд. <...>Но что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить», - написал Медведев, комментируя ситуацию, когда из-за санкций возникли проблемы с возвратом России картин, экспонировавшихся в Италии, Франции и Японии.

Медведев назвал европейцев «ворюгами» и посоветовал им посмотреть фильм «Александр Невский».

«Представителям вырождающегося европейского истеблишмента рекомендую всё-таки посмотреть фильм «Александр Невский» и послушать финальную кантату. Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», - написал зампред Совбеза.