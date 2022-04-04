Возврат в Россию культурных ценностей, находящихся на выставках за рубежом, теперь под вопросом

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4 апреля 2022, 10:39 Источник: Аргументы Недели - Крым

Россия требует срочно вернуть коллекции, экспонируемые за рубежом, а в ответ получает официально оформленные отказы.



После начала военной спецоперации в Украине и опасения, что страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, будут препятствовать возвращению культурных ценностей, полученных для организации выставок, Россия потребовала незамедлительно все вернуть на родину до завершения контракта. Но получает на это отказ.



К примеру, Южная Корея, сославшись на действия договора, отказалась выполнить требование российской стороны и продолжает выставлять работы художников КАНДИНСКОГО и МАЛЕВИЧА.



Напомним – отправленная в 2013 году в Амстердам коллекция, получившая условное название «Скифское золото», до сих пор не возвращена крымским музеям из которых отправилась в путешествие за границу.