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1 апреля 2022, 16:16 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress.com

Джим Керри заявил о прекращении работы в кино в эфире программы Access Hollywood.

«Я ухожу на пенсию... Да, скорее всего... Я (говорю) довольно серьезно.... Мне нравится моя спокойная жизнь», заявил комик.

По словам актера, он сделал достаточно в сфере кинематографа и сейчас наслаждается рисованием и духовной жизнью. Однако небольшую надежду на возращение звезды дало обозначение Керри «перерыва», а не полного отказа от актёрской деятельности.

Звезда мирового кинематографа известен по участию в фильмах «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на Луне», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч - похититель Рождества». Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.