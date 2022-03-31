Директор Бориса Моисеева сообщил, что Алла Пугачева регулярно звонит артисту

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31 марта 2022, 16:13 Источник: teleprogramma.pro

Борис Моисеев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как сейчас живет артист. По его словам, музыкант пребывает в гармонии с собой и регулярно общается по телефону со своими хорошими друзьями.

Сергей Горох сообщил, что Борис Моисеев сейчас находится в стабильном состоянии и пьет необходимые лекарства. Раз в месяц артист консультируется со своим лечащим врачом.

Директор певца рассказал порталу teleprogramma.pro, что Моисеев всегда находится на связи с друзьями и коллегами, в частности, музыканту регулярно звонит Алла Пугачева, которая в настоящий момент находится в Израиле.