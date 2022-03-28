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Уилл Смит извинился за удар Криса Рока на премии «Оскар»

, 11:36 Источник: ТАСС

Уилл Смит извинился за удар Криса Рока на премии «Оскар»
Dmitry Golubovich / globallooknews.com

Американский актёр Уилл Смит извинился после того, как ударил ведущего премии Криса Рока за шутку о своей жене.

Во время вручения награды за «Лучшую мужскую роль» на премии «Оскар» Уилл Смит публично извинился перед всеми зрителями и номинантами, а также добавил, что важно защищать свою семью. 

«Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», — сказал Смит.

Ранее, во время церемонии вручения наград, американский комик Крис Рок пошутил насчёт «удивительной причёски» жены Уилла Смита. Некоторое время назад у неё было найдено аутоиммунное заболевание, которое вызвало облысение.

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