Ушла из жизни легендарный аниматор Виолетта Колесникова

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27 марта 2022, 10:57 Источник: ТАСС

Виолетта Колесникова, фото со страницы "ШАР" в соцсети Вконтакте

Ушла из жизни легендарный аниматор и педагог, заслуженный художник РСФСР Виолетта Колесникова. Представители школы-студии "ШАР", где преподавала работавшая над мультфильмами "Бременские музыканты" и "Винни-Пух", сообщили, что Виолетта Колесникова умерла в возрасте 83 лет 26 марта.

Прощание с ней состоится 28 марта.

Виолетта Колесникова с 1959 года работала аниматором на "Союзмультфильме". Художница сотрудничала с такими режиссерами, как Федор Хитрук, Борис Дежкин, Роман Качанов, Эдуард Назаров, Андрей Хржановский и другими. Среди мультфильмов, созданных при ее участии, - "Матч-реванш", "Винни-Пух", "Фильм, фильм, фильм", "Бременские музыканты", "Голубой щенок", "Серебряное копытце", "Возвращение блудного попугая", "Приключения пингвиненка Лоло".

Член Международной Ассоциации аниматоров (АСИФА) Виолетта Колесникова преподавала в школе-студии "ШАР" с 2004 года. Преподаватель также обучала будущих мультипликаторов на Высших курсах сценаристов и режиссеров и во ВГИКе.