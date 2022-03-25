Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России

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25 марта 2022, 15:06 Источник: РИА "Новости"

Александр Калягин, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин высказался об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой из России. По его словам, данное действие со стороны артистки является "неприличным".

Александр Калягин заявил, что может оправдать отъезд Чулпан Хаматовой из РФ только тем, что актеры очень эмоциональные и творческие люди. Председатель СТД выразил мнение, что неприлично покидать свою страну, когда ей тяжело, а также, когда родина, вероятно, больше всего нуждается в тебе.

Калягин отметил, что под словом "неприлично" подразумевает "совесть и принципы", а также добавил, что не будет никого ругать или вешать на кого-либо ярлыки.