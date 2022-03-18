Le Point: актер Ален Делон хочет сделать эвтаназию

Аргументы Недели → Культура 13+

18 марта 2022, 14:56 Источник: Le Point

Ален Делон, Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный актер Ален Делон признался, что хотел бы добровольно уйти из жизни, прибегнув к процедуре эвтаназии. 86-летний артист заявил, что не желает превращаться в "немощного старика".

Ален Делон подчеркнул, что считает "разумным", если его участь будет облегчена при помощи эвтаназии. Известно, что актер живет в Швейцарии, где эта процедура официально разрешена. По мнению знаменитости, в определенном возрасте человек имеет право уйти из жизни без больниц и уколов.

Артист попросил своего старшего сына Энтони оформить все необходимые документы для проведения эвтаназии, а также пожелал, чтобы тот "сопровождал" его до конца. Наследник Алена Делона, однако, отказался, вследствие чего эта роль достанется его сестре Анушке.