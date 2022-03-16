Организаторы не допустят на Берлинский кинофестиваль поддерживающих спецоперацию на Украине делегации и актеров из России

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16 марта 2022, 16:19

Дирекция Берлинского кинофестиваля объявила, что организаторы Берлинале не допустят к участию в мероприятии российские официальные госучреждения или делегации, а также актеров, поддерживающих специальную военную операцию на Украине.

Это заявление опубликовано на сайте кинофестиваля. В нем говорится, что «Берлинале стал местом для межкультурных встреч и платформой для критического обсуждения текущих или исторических мировых событий». «Искусство и культура являются ключевыми элементами демократических обществ, а кинофестивали — это место, где художники со всего мира — независимо от страны проживания — могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог. Только в открытых, творческих пространствах для размышлений (кино)культура может продолжать развиваться», — отметила дирекция кинофорума.

На сайте отмечается, что решение связано со спецоперацией Вооруженных сил России на Украине. Но оно не предполагает полного исключения или изоляции кинематографистов или деятелей культуры на основании их национальности.

«Берлинале занимает четкую позицию против всеобщего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавило бы многие критические мнения», — отметили организаторы кинофестиваля в Германии.

Дирекция фестиваля также выразила надежду на скорейшее восстановления мира: «Наши мысли и сочувствие — с погибшими, пострадавшими и миллионами тех, кто покинул Украину».