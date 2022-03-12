Как купить книгу Михаила Барщевского «Счастливы неимущие»

Книгу заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, полномочного представителя Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского «Счастливы неимущие», выпущенную издательством «Аргументы Недели», можно приобрести в сетях «Читай - город», «Лабиринт», других книжных магазинах, а также заказать по почте по адресу zakazknig@argumenti.ru либо по телефону: +7(495)9804560.
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