Как купить книгу Михаила Барщевского «Счастливы неимущие»

Аргументы Недели → Культура 13+

12 марта 2022, 20:25

Книгу заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, полномочного представителя Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского «Счастливы неимущие», выпущенную издательством «Аргументы Недели», можно приобрести в сетях «Читай - город», «Лабиринт», других книжных магазинах, а также заказать по почте по адресу zakazknig@argumenti.ru либо по телефону: +7(495)9804560.