Актриса Мария Аронова отмечает юбилей

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11 марта 2022, 10:39 Источник: Тeleprogramma.pro

Мария Аронова (в центре) с коллегами, фото: vk.com/nasha_masha_aronova

Актриса театра и кино Мария Аронова отмечает юбилей. 11 марта народной артистке России исполняется 50 лет. Мария Аронова - счастливая женщина. Она востребованная актриса, дочь, мама, жена, бабушка, сестра.

У актрисы есть особенность - она не худая, как Анастасия Волочкова. Но легко садится на шпагат, и делает это упражнение на сцене в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре имени Вахтангова. Оказывается, в детстве она была суперпластичная — девочка-каучук. У нее редкое строение мышц.

По признанию Ароновой, то, что при своих габаритах она до сих пор гибкая и обладает уникальной растяжкой, — это матушка-природа так постаралась. Аронова в детстве занималась гимнастикой до пятого класса, пока не сломала ногу.

В молодости главным человеком для актрисы была мама Людмила Петровна. Она умерла очень рано, когда Марии было 23 года.

Отцу актрисы недавно исполнилось 80 лет, он постоянно на связи с дочкой. Мария отца балует подарками и вниманием.

Пять лет назад Мария Аронова вышла замуж за отца своей дочери Серафимы. Мария и Евгений Фомин познакомились на работе. Он был в театре начальником транспортного цеха. До венчания 20 прожили гражданским браком. После рождения дочери Евгений взял на себя заботы о дочери и доме. Он ушел с работы.

Актер театра Вахтангова Владислав Гандрабура - сын Марии Ароновой от первого и короткого брака с актером Владиславом Гандрабурой. Сыну 30 лет. Он женат, воспитывает дочь Антонину - внучку Марии Ароновой Мать и сын выходят на сцену вместе и в прошлом году даже получили театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «За лучший актерский дуэт» в спектакле «Мертвые души», сообщает teleprogramma.pro.