Инна Чурикова заявила, что не верит в отъезд Чулпан Хаматовой из России

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10 марта 2022, 12:00 Источник: teleprogramma.pro

Инна Чурикова, АГН Москва/Global Look Press

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг, 10 марта, прокомментировала информацию о том, что актриса Чулпан Хаматова покинула Россию. Соответствующие данные ранее появились в СМИ.

"Я не верю в это", – подчеркнула Инна Чурикова и добавила, что Чулпан Хаматова очень любит детей и ведет большую работу в России по помощи им. "Она прекрасная актриса, замечательный, добрый, сердечный человек", – отметила в разговоре с teleprogramma.pro народная артистка СССР и добавила, что у нее даже не возникает мысли о том, что ее коллега могла уехать.

Чурикова уточнила, что не понимает людей, распространяющих такие слухи. "Они же лгут и про Лию Ахеджакову, и про Чулпан... Они просто вредители. Лгут и все", – заключила артистка.