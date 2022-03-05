Писатель Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами

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5 марта 2022, 21:10 Источник: ТАСС

Стивен Кинг, Nancy Kaszerman/globallook.com

Известный американский писатель Стивен Кинг не станет продлевать контракты на издание своих книг в России. Это решение он принял после начала военной спецоперации России в Украине.

В субботу канадский писатель Линвуд Баркли написал в своем твиттере: «Я признаю, что это небольшая жертва, но я не продлеваю контракты на русскую книгу». В комментариях под этим постом Кинг написал: «Я тоже».

Стивен Кинг — один из самых читаемых в мире авторов. На сегодняшний день продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым снято множество художественных фильмов и сериалов. По итогам 2019 года Кинг стал самым издаваемым и популярным автором в России.