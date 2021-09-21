«Я литературный эквивалент Биг Мака»: Стивену Кингу исполнилось 74 года

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21 сентября 2021, 08:54 Наталья Полянская

Выдающийся американский писатель, режиссёр и продюсер сегодня отмечает свой день рождения. Стивену Кингу исполняется 74 года.

Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в семье капитана торгового флота. Вскоре отцу надоело путешествовать по миру на корабле и он устроился работать коммивояжером. Он влюбился в официантку и однажды вечером не вернулся домой. Мать сообщила детям, что отца забрали марсиане. В 1990 году мальчик узнал, что его отец Дэвид жил с новой семьёй и женой из Бразилии в Пенсильвании. Матери Стивена пришлось много работать, чтобы прокормить детей. Они обосновались в штате Мэн.

В детстве мальчик часто болел. Из-за вечных болезней Кинга оставили на второй год в первом классе.

Мальчик постоянно читал книги и комиксы. Также Стивен любил смотреть различные кинокартины. Особенно его привлекали фильмы ужасов. Всё это послужило почвой для начала творческого пути ребёнка. Когда Стивену было 7 лет он написал свой первый рассказ. Мать Рут всегда поддерживала сына и давала ему советы.

В 1959 году Стивен вместе с братом основали местную небольшую газету. Стив вёл рубрику с рецензиями на его любимые фильмы и книги.

В 1960 году Кинг написал сборник рассказов «Люди, места и вещи». Был редактором школьной газеты «Барабан».

Позже юный писатель поступил в колледж, после чего поступил в Университет штата Мэн на направление английской литературы. Кинг женился и устроился работать учителем в местную школу. Издательство Doubleday опубликовало его роман «Кэрри» и писатель получил большой гонорар.

В начале 1980-х годов Стивен Кинг публиковал свои книги под псевдонимом Ричард Бахман. В 1998 году Кинг стал автором сценария для одной из серий популярного сериала «Секретные материалы».

В июле 1999 года Кинг попал в аварию, после чего долго ничего не писал из-за полученных травм. Но уже в 2014 году вышли его романы «Мистер Мерседес» и «Возрождение». В сентябре 2019 года появился новый роман Кинга «Институт». По итогам 2019 года Кинг стал самым издаваемым и популярным автором в России.

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