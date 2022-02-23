Музыкант Владимир Кузьмин заявил, что у него «самый неприхотливый райдер»

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23 февраля 2022, 14:07 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Кузьмин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый российский музыкант Владимир Кузьмин в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в среду, 23 февраля, заявил, что у него "самый неприхотливый райдер".

Владимир Кузьмин подчеркнул, что райдер составляет его жена Екатерина. Артист уточнил, что в списке необходимого всегда есть творог, сметана, кефир, молоко и фрукты.

Супруга музыканта в разговоре с teleprogramma.pro уточнила, что раньше постоянно ездила с мужем на гастроли, а теперь делает это реже из-за высокой занятости. Екатерина подчеркнула, что всегда помогает Владимиру во время больших выступлений.