Актера Бориса Невзорова похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище

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21 февраля 2022, 16:43 Источник: Малый театр

Борис Невзоров, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прощание с народным артистом РФ Борисом Невзоровым состоится в четверг, 24 февраля. В этот же день актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили сегодня днем в Малом театре.

Уточняется, что гражданская панихида начнется в 11:00 в Церемониальном зале №1 "Похоронный дом Троекурова" на Троекуровском кладбище, отпевание Бориса Невзорова состоится там же с 12:00 до 12:30. Похоронен знаменитый артист будет в 13:00.

Коллектив Малого театра, где служил Невзоров, выразил соболезнования в связи со смертью актера.