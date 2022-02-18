Челябинцы узнают, как искусство и наука могут дополнить друг друга

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

18 февраля 2022, 15:00 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

В городе будет представлен мультидисциплинарный проект лаборатории «IZOTOP.LAB». Основными элементами мероприятия станут паблик-токи и два спектакля, сообщает издание «Губерния» с отсылкой на пресс-конференцию, которая сегодня состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Первый этап программы состоится на базе мультимедийного парка «Россия — моя история». В ходе паблик-токов слушатели узнают о сайнс-арте — направлении, которое объединяет в себе искусство и науку. А во время театральных постановок с помощью хореографов будут переосмыслены человеческие взаимоотношения в век технологий.

«Наука нас привела к тому, что картинка мира начала быть похожей на бабушкино лоскутное одеяло, то есть человеку известно много моментов о мире, которые плохо между собой сочетаются. И чтобы нам хоть как-то в них ориентироваться, необходимо обладать полифоническим знанием, - процитировала «Губерния» научного консультанта проекта Илью Вольна. - Поэтому вопрос синтеза современной картины мира стоит очень остро. Если мы с вами как люди не сможем обрести это синтетическое мышление, то за нас это сделает искусственный интеллект».