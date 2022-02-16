В центре Челябинска откроют музей игрушек

Аргументы Недели. Челябинск → Культура 13+

16 февраля 2022, 14:54 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Его посетители увидят предметы из частной коллекции Марины Беляковой.

В Челябинске готовится к открытию музей игрушек. Инициатором его создания стала известный коллекционер Марина Белякова. Женщина собирает игрушки с 2005 года. Ее коллекция насчитывает около 1500 экспонатов.

С выставками Марина Белякова объехала более 40 российских городов и несколько стран. Однако во время переездов экспонаты портятся, к тому же, организовывать выставки в пандемию стало сложнее. Поэтому коллекционер решила создать постоянную экспозицию. Помещение, в котором разместится музей, расположено в центре Челябинска. В нем завершается ремонт.

«Людям нужна память об их детстве. У коллекции очень хорошая история. В музее будут не только куклы, но и различные предметы быта, мы будем проводить в нем мастер-классы – поступило уже много заявок от художников, которые бы хотели делать куклы и заниматься их реставрацией. Хочется поработать с людьми, за два года я и мои игрушки соскучились по общению», — призналась Марина Белякова.

Увидеть коллекцию игрушек можно в сюжете «Куклы. Истории игрушек от российского коллекционера» Гранады TV.