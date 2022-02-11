Кирилл Сафонов о смерти Евгении Брик: «Наверное, это и есть ситуация, когда нет слов»

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11 февраля 2022, 17:43 Источник: Teleprogramma.pro

Евгения Брик, фото: facebook.com/evgenia.brikkhirivskaya

Актер театра и кино Кирилл Сафонов проронил несколько слов, узнав о смерти актрисы, супруги режиссера Валерия Тодоровского, мамы маленькой девочки Зои Евгении Брик. «Наверное, это и есть ситуация, когда «нет слов», — написал Сафонов в Instagram.

Евгении Брик не стало 10 февраля. Актрисе было только 40 лет. Смерть Евгении Брик шокировала всех ее коллег. Они пишут соболезнования родным и близким актрисы.

«Какая несправедливость, красивая, молодая, талантливая, необыкновенно добрая. Так рано, так благородно-молчаливо… Покойся с миром. Светлая память, скорбим. Соболезнования близким. Женечка Брик», — написала актриса Татьяна Лютаева.

Свои соболезнования уже выразили Мария Миронова, Александр Збруев, Юлия Снигирь, Максим Виторган и другие артисты.

Збруев, у которого училась Брик в ГИТИСе, заявил, что была замечательной студенткой.