Збруев заявил, что уход Брик из жизни стал для него «трагедией и шоком»

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11 февраля 2022, 14:25 Источник: РИА "Новости"

Евгения Брик, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актер Александр Збруев, который являлся преподавателем ушедшей из жизни актрисы Евгении Брик во время ее учебы в ГИТИСе, заявил в пятницу, 11 февраля, что она могла бы сделать еще очень многое.

"Она была замечательной студенткой. Талантливая, красивая", – заметил Александр Збруев и добавил, что Евгения Брик была душевным и чистым человеком. По словам артиста, где бы она ни появлялась, она всегда была очень заметна – даже в маленьких ролях.

Збруев подчеркнул, что такой ранний уход Брик из жизни – это "трагедия и шок" для него.