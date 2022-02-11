Заразившаяся COVID-19 актриса Зинаида Кириенко находится в состоянии средней тяжести

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11 февраля 2022, 11:07 Источник: ТАСС

Зинаида Кириенко, Anatoly Lomohov/Russian Look

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которая ранее была госпитализирована с коронавирусом нового типа, в настоящий момент находится в состоянии средней тяжести, заявил представитель актрисы.

Согласно последним данным, 88-летняя Зинаида Кириенко находится больнице и проходит обследование. Подчеркивается, что попасть в клинику нельзя, общаться с артисткой можно только по телефону.

Напомним, Зинаида Кириенко сыграла запоминающиеся роли в картинах "Любовь земная", "Судьба", "Казаки", "Судьба человека", "Сорока-воровка" и многих других.