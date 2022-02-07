«440 герц» - эталонная высота премии для оркестров

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7 февраля 2022, 17:04 Виктория Хорт

Фото: Анна Флегонтова; Ледяной камертон. Мастер – Алексей Некрасов

2 февраля в арт-галерее Санкт-Петербургской Филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялось открытие Большой Оркестровой Премии «440 герц».



Символом этой уникальной в своем роде премии стал ЛЕДЯНОЙ КАМЕРТОН: точная, прозрачная и холодная, как февраль в России, копия инструмента (размером 1.1 метра и весом более 100 кг), фиксирующего высоту ноты «ля» первой октавы (скульптор – Александр Кит, Мастер – Алексей Некрасов). Именно по этой эталонной высоте 440 герц и настраиваются все оркестры мира в нужном звуковом диапазоне.

Фото: Анна Флегонтова; Ледяной камертон. Мастер: Алексей Некрасов

Изменчивость и уникальность уходящего в толщу времени и пространства момента объединяет эту скульптуру с безвозвратной неповторимостью музыки, исполненной и растаявшей, как ледяной камертон. Но формат онлайн трансляций многократно расширил аудиторию слушателей, повысил культуру общественного обсуждения и лекционного сопровождения, а также позволил сохранять русскую классическую традицию звучания и исполнения музыкальных шедевров.



- 2021 год – юбилейный год крупнейших русских композиторов: Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева, - говорит Художественный руководитель Большой оркестровой премии, профессор, доктор искусствоведения Надежда Маркарян, - и потому программы, представленные на конкурс, включают в себя произведения одного из них.

Мы также решили, что жюри премии в этом году возглавят дирижер Максим Шостакович и композитор Габриель Прокофьев. У нас десять конкурсных номинаций и пять внеконкурсных номинаций. Жюри, исходя из Положения о премии и из сегодняшних реалий, действует гибко: какие-то номинации мы можем не присуждать, а какие-то расширять. Например, номинации «Лучшая симфоническая программа», «Стилистическое единство программы», «Лучший дирижер», «Дирижерский дебют», а так как трансляции онлайн обычно сопровождаются лекциями, мы сделали номинацию «За лучшее лекционное сопровождение».

Фото: Анна Флегонтова; Ледяной камертон

Это имиджевый проект - такой же, как «Золотая маска», «Золотой софит». Это оценка профессионального сообщества и слушателей. И он был бы невозможен без партнерства и содействия Президентского фонда культурных инициатив.

Идея создания такой премии возникла еще задолго до пандемии, но раньше не было технической возможности воплотить её, ведь симфонические концерты и программы в афише Филармонии не повторяются, а если и повторяются, то очень редко, и удачному концерту невозможно дать заявку на премию – так как жюри уже не сможет услышать этот концерт.

Отзвучав, талантливые и гениальные программы уходили в историю и не фиксировались.

Фото: Анна Флегонтова; Художественный руководитель проекта, профессор Надежда Маркарян

А онлайн-трансляции остаются в записи на площадках Филармонии, и поэтому можно продлить жизнь программам и дать возможность жюри с ней ознакомиться. Таким образом, создался прецедент для возникновения премии, и появились технические возможности для ее осуществления.



- Насколько велика география у этой премии?

- Просто огромная! Ведь в России больше ста официальных государственных филармоний. А количество юридических лиц, оркестров, не поддается исчислению. Они все могут принятьучастие в этом конкурсе, но есть важное уточнение - только симфонические оркестры. Пока что не камерные и точно не духовые.



Президентом премии является художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий ТЕМИРКАНОВ. В состав жюри войдут музыкальный критик и продюсер Лариса Барыкина, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, генеральный директор Московской академической филармонии Алексей Шалашов.

Фото: Анна Флегонтова; Художественный руководитель проекта, профессор Надежда Маркарян



В конкурсный цикл 2021 года подаются заявки и входят программы, исполненные и транслированные онлайн с 1 января по 31 декабря 2021 года. Заявки принимаются в электронной форме на сайте премии.

Сбор заявок по итогам 2021 года продлится с 8 февраля до 15 апреля 2022 года. В мае 2022 года пройдет итоговый совет жюри, и будут объявлены итоги Большой оркестровой премии «440 герц».