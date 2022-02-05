В Петербурге умер режиссер «Убойной силы» Виктор Бутурлин

В возрасте 75 лет скоропостижно скончался режиссер «Ленфильма» Виктор Бутурлин. Об этом сообщил официальный сайт киностудии.
Виктор Бутурлин — режиссер и сценарист. Вся его творческая жизнь была связана с «Ленфильмом». Его дебютом на киностудии стала лента «Аплодисменты, аплодисменты», в которой снялась Людмила Гурченко.
Зрителям режиссер известен также по фильмам «Садовник», «Торможение в небесах», сериалам «Время любить», «Улицы разбитых фонарей» (1 сезон), «Дилер», «Убойная сила», «Честь имею!».
«Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», - говорится на сайте киностудии.
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