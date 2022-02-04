Ушёл из жизни сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

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4 февраля 2022, 16:10

фото: pixabay.com

В США умер советский и российский сценарист, театральный драматург, писатель, первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России Эдуард Акопов. Акопову было 76 лет. Похороны кинематографиста состоятся в Лос-Анджелесе, где он жил в последние годы.

Руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Елена Ретунская сказала, что причиной его смерти стал инфаркт. Супруга кинематографиста Марина уточнила в беседе с «Газетой.Ru», что причиной смерти Эдуарда Акопова стал инфаркт, который мужчина перенес на фоне заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. В 1967 году после окончания в Азербайджане института нефти и химии работал на заводах и в НИИ инженером по электронной технике и счетно-вычислительным машинам.

Сочинять и печататься в местных журналах Акопов еще студенческие годы. В 1972 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Акопов написал сценарии к более 30 фильмам, в том числе: «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Сдается квартира с ребенком», «Шелковица», «Будьте моим мужем» и «Воскресный папа».