Ширвиндт-младший поддержал решение отца вернуться после коронавируса на сцену Театра сатиры

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3 февраля 2022, 12:59 Источник: teleprogramma.pro

Александр Ширвиндт, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Телеведущий Михаил Ширвинд рассказал, что его отец Александр Ширвиндт уже переболел новой коронавирусной инфекцией и многократно привит. Так он отреагировал на сообщение в СМИ о возвращении артиста на театральную сцену.

Ширвиндт-младший отметил, что в театре Сатиры, где сыграет его отец, соблюдаются все меры предосторожности. Он поддержал режиссёра в творческом порыве. По его словам, после коронавируса Александр Анатольевич в хорошей форме, что может продемонстрировать на сцене.

«Человек жив - пока он в тонусе. Пока ему интересно что-то делать. Когда человек начинает скучать - он умирает. Это не зависит от возраста. Это может случиться и в 40 лет, и в 95»,- поделился Михаил в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Напомним, что 27 сентября 2021 года Александр Ширвиндт сообщил о своем уходе с поста худрука Московского академического театра сатиры.

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