Награда за песню

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2 февраля 2022, 18:24 Алексей Краснов

Президент России вручил золотую медаль Героя труда РФ художественному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко.

Указ о присвоении Виктору Гавриловичу Захарченко звания Героя Труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России глава государства подписал 15 октября 2020 года. Однако ограничения из-за пандемии позволили лишь сегодня провести торжественную церемонию вручения государственных наград в Кремле. В списке награждаемых люди, чей вклад в развитие страны невозможно переоценить. Один из героев – Виктор Захарченко.

После того как Президент России вручил золотую медаль Виктору Гавриловичу, художественный руководитель Кубанского казачьего хора в ответном слове поблагодарил руководителя страны за столь высокую оценку его деятельности и попросил оказать содействие в решении ряда проблем, которые, по словам Виктора Захарченко, мешают деятельности старейшего казачьего творческого коллектива России.

Виктор Гаврилович попросил содействия в создании на базе Кубанского хора культурного центра, одной из основных функций которого стало бы патриотическое воспитание. Прося главу государства о поддержке, Виктор Захарченко попенял на то, что в решение этого вопроса краевое «министерство культуры удалилось на расстоянии» (цитата).

Вполне возможно, что это выступление станет очередной поворотной точкой в запутанной и некрасивой истории, которая сегодня происходит с самым главным творческим коллективом Кубани, о котором мы неоднократно писали.

Читатели в курсе всех перипетий конфликта, возникшего между руководством хора в лице Виктора Витальевича Захарченко - внука Героя труда РФ Захарченко, - и частью творческого коллектива, которую поддерживают многочисленные поклонники казачьей песни. Именно из-за шквала гневных писем в самые различные инстанции, включая администрацию Президента РФ, в которых люди требовали не допустить разделения коллектива на вокальную и танцевальную труппы, а также указывали на необходимость детальной проверки молодых руководителей Кубанского казачьего хора по всем параметрам, особенно, обоснованность зарплат исчисляемых многими сотнями тысяч рублей, краевое министерство культуры инициировало проверку деятельности коллектива. Она закончилась в декабре прошлого года и дала настолько серьезные результаты, что стала одним из вопросов на итоговой пресс-конференции прокурора Краснодарского края Серея Табельского.

Больше месяца тема конфликта в стенах ККХ в публичном пространстве активно не обсуждалась. Но сейчас появились основания предположить, что творческий вопрос не только не закрыт, а получит новый импульс к разбирательству. Возможно, пройди вручение награды сразу после ее присвоения, то есть в 2020 году, речь Виктора Гавриловича была бы иной, так как на тот момент не было столь острых проблем в коллективе, ныне возглавляемом его внуком. Именно к нему, а не прославленному и заслуженному Герою труда России Виктору Захарченко, накопилось много вопросов, по результатам проверки краевого минкульта. Вполне может быть, что выступление Виктора Гавриловича на самом высоком уровне не было попыткой защитить родного человека, попавшего под волну критики. Но вся ситуация вокруг Кубанского хора, волей-неволей, заставляет смотреть на это и с учетом текущих обстоятельств.

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